Власти рассмативают критерии для оценки традиционных ценностей в кино

Министерство культуры обсуждает с Минцифры рекомендации по введению критериев для оценки восприятия традиционных ценностей в видеоконтенте — фильмах и сериалах, созданных при поддержке государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, оценка восприятия будет проводиться через анкетирование и социологические исследования.

Рекомендации по оценке восприятия зрителями традиционных ценностей «будут направлены на оценку контента в кинопрокате, эфире общедоступных телеканалов, на онлайн-платформах и «других видеосервисах» РФ.

По словам директора по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимира Трунова, критерии оценки могут повлиять на решения о предоставлении грантов тем или иным проектам.

Как рассказал один из собеседников издания, представитель медиарынка, текущие критерии могут показать необъективную оценку по целому ряду причин — нечетко определенная выборка зрителей, сложность и субъективность оценки эмоционального воздействия, а также параметр досматриваемости, на который влияет человеческий фактор.

3 августа в рамках фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму прошла презентация 59 проектов военно-патриотического кино, большинство основаны на реальных историях и посвящены событиям специальной военной операции. Питчинг стал итогом программы «#СВОеКИНО».

