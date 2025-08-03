В Крыму прошла презентация проектов военно-патриотического кино

В рамках фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму прошла презентация 59 проектов военно-патриотического кино, большинство основаны на реальных историях и посвящены событиям специальной военной операции. Питчинг стал итогом программы «#СВОеКИНО», сообщила пресс-служба фестиваля.

В рамках инициативы 31 идею жюри, состоящему из государственных деятелей, представителей фондов и грантодателей, а также руководителей медиахолдингов и кинопроизводственных компаний, представили участники программы «#СВОеКИНО», еще 28 проектов презентовали уже известные деятели киноиндустрии, в том числе режиссер Сергей Жигунов и продюсеры Юрий Сапронов и Андрей Кретов.

Проекты, как сообщается, рассказывают об участниках СВО, о ветеранах спецоперации, военных медиках, волонтерах, спасателях и многих других людях, чьих жизней и судеб коснулись события спецоперации.

Экспертный совет питчинга возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он поблагодарил руководителей кинокомпаний, телеканалов, стриминговых платформ за поддержку, а творческие команды — за презентацию идей, отметив, что за всеми проектами стоит огромная работа и каждая достойна большого экрана.

«Большое спасибо ребятам — участникам СВО, их родным и близким, ставшим прототипами и героями этих проектов, поделившись личными жизненными историями — историями своего преодоления и подвига. Вы не только доказали свои мужество и патриотизм на поле боя, показали, каким должен быть настоящий герой, но продолжаете важную работу здесь, внося огромный вклад в нашу большую, общую победу», — сказал Кириенко.

Практически все представленные на питчинге идеи основаны на реальных историях и касаются темы СВО. Часть находится на стадии разработки сценария, в других съемки уже стартовали.

Во время питчинга также были представлены несколько кинопроектов, которые выйдут в широкий прокат в 2025 и 2026 году. В частности, Юрий Сапронов представил эксклюзивные кадры одной из сцен второго сезона сериала «Ландыши» и отрывок военной драмы «Марик».

Программа «#СВОеКИНО», как уточняется, проходит в академии «Меганом» в третий раз, стратегическим медиапартнером события выступает медиахолдинг Rambler&Co. Участниками инициативы уже стали свыше 200 человек.