В Челябинске школьник получил сильный удар током во время разговора по телефону

В Челябинске подросток не выжил после удара током во время разговора по телефону

В Челябинске подросток не выжил после того, как поставил телефон на зарядку и позвонил матери. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на Южноуральской улице. По данным портала, 16-летний молодой человек поставил телефон на зарядку и позвонил другому абоненту, после чего его ударило током. В этот момент с ним дома находилась бабушка.

По данным Telegram-канала «112», позже его обнаружили с сильными ожогами руки, спасти его не удалось. Отмечается, что причиной произошедшего может быть не смартфон.

Как полагают близкие, заряд школьник получил, дотронувшись до батареи. Сотрудники коммунальных служб продували трубы.

По факту произошедшего сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело.

«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным 74.ru, школьник жил с матерью, в момент инцидента она находилась на работе.

