На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области мальчик зацепился удочкой за провода и получил ожоги 90% тела

В Саратовской области мальчик получил ожоги 90% тела после рыбалки
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области ребенок получил серьезные травмы после рыбалки. Об этом сообщает Балашовская районная больница.

По данным учреждения, 11-летний ребенок возвращался домой и в какой-то момент коснулся удочкой высоковольтных проводов. В результате пострадавший получил удар током, его госпитализировали с ожогом 90% тела. В больницу школьник попал в критическом состоянии.

В течение четырех дней сотрудники медучреждения оказывали помощь пострадавшему, однако пациенту понадобилось дополнительное лечение.

«Мальчика транспортировали в Москву на специализированном санитарном вертолете для дальнейшего лечения», – сообщается в публикации.

Представители больницы напомнили, что вблизи линий электропередачи нужно быть предельно осторожным.

До этого в Брянской области мужчина стал инвалидом после рыбалки. Он также случайно коснулся удочкой провисшего провода и получил удар током. Пострадавший подал на энергетическую компанию в суд и смог получить компенсацию в размере более 200 тысяч рублей.

Ранее в Саратовской области рыбак не выжил после того, как задел удочкой провода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами