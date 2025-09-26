В Саратовской области мальчик зацепился удочкой за провода и получил ожоги 90% тела

В Саратовской области мальчик получил ожоги 90% тела после рыбалки

В Саратовской области ребенок получил серьезные травмы после рыбалки. Об этом сообщает Балашовская районная больница.

По данным учреждения, 11-летний ребенок возвращался домой и в какой-то момент коснулся удочкой высоковольтных проводов. В результате пострадавший получил удар током, его госпитализировали с ожогом 90% тела. В больницу школьник попал в критическом состоянии.

В течение четырех дней сотрудники медучреждения оказывали помощь пострадавшему, однако пациенту понадобилось дополнительное лечение.

«Мальчика транспортировали в Москву на специализированном санитарном вертолете для дальнейшего лечения», – сообщается в публикации.

Представители больницы напомнили, что вблизи линий электропередачи нужно быть предельно осторожным.

До этого в Брянской области мужчина стал инвалидом после рыбалки. Он также случайно коснулся удочкой провисшего провода и получил удар током. Пострадавший подал на энергетическую компанию в суд и смог получить компенсацию в размере более 200 тысяч рублей.

Ранее в Саратовской области рыбак не выжил после того, как задел удочкой провода.