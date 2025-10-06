На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец с дочкой поцеловались во время прямого эфира, чтобы выиграть $1000

Mirror: в Австралии отец с дочкой поцеловались на шоу ради $1000
true
true
true
close
KIIS1065/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии отец с дочкой поцеловались во время прямого эфира, чтобы выиграть $1000, пишет Mirror.

В эфире популярного утреннего шоу отец и его дочь стали участниками провокационной игры «Бойфренд или папа», где за приз в $1000 нужно было заставить ведущих поверить, что они — пара.

По правилам конкурса, ведущие должны были угадать, кто пришел в студию — возлюбленный участницы или отец. Единственная подсказка — поцелуй. Если ведущие ошибались, участники получали денежный приз.

Когда ведущая предложила не стесняться и «целоваться столько, сколько нужно», 26-летняя Стейси и ее 46-летний отец Ник сделали это «настолько откровенно», что даже ведущие, повидавшие немало странных участников, потеряли дар речи.

«Они целуются! Это настоящий поцелуй! Это точно парень, не может быть, чтобы это был отец!», — закричал один из ведущих.

Зрители заметили, что Ник даже положил руку на бедро своей дочери, что только усилило впечатление неловкости. Комментарии под постом заполнились гневом и отвращением: пользователи писали, что это «отвратительно», «ужасно» и «чересчур даже для розыгрыша».

Ранее в Австралии религиозная мать ударила ножом 14-летнего любовника своей дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами