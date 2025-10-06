Mirror: в Австралии отец с дочкой поцеловались на шоу ради $1000

В Австралии отец с дочкой поцеловались во время прямого эфира, чтобы выиграть $1000, пишет Mirror.

В эфире популярного утреннего шоу отец и его дочь стали участниками провокационной игры «Бойфренд или папа», где за приз в $1000 нужно было заставить ведущих поверить, что они — пара.

По правилам конкурса, ведущие должны были угадать, кто пришел в студию — возлюбленный участницы или отец. Единственная подсказка — поцелуй. Если ведущие ошибались, участники получали денежный приз.

Когда ведущая предложила не стесняться и «целоваться столько, сколько нужно», 26-летняя Стейси и ее 46-летний отец Ник сделали это «настолько откровенно», что даже ведущие, повидавшие немало странных участников, потеряли дар речи.

«Они целуются! Это настоящий поцелуй! Это точно парень, не может быть, чтобы это был отец!», — закричал один из ведущих.

Зрители заметили, что Ник даже положил руку на бедро своей дочери, что только усилило впечатление неловкости. Комментарии под постом заполнились гневом и отвращением: пользователи писали, что это «отвратительно», «ужасно» и «чересчур даже для розыгрыша».

