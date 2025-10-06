На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Венесуэла предупредила США о риске подрыва посольства

Власти Венесуэлы предупредили США о возможном теракте в посольстве
true
true
true
close
Лео Альварес/РИА Новости

Террористы готовят подрыв американского посольства в Венесуэле; власти республики уже предупредили Соединенные Штаты о возможном теракте. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на председателя национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

По словам Родригеса, осуществить «операцию под чужим флагом» собираются экстремисты правого толка. Других подробностей он не привел.

Между тем отношения Вашингтона и Каракаса в настоящее время обострены до предела из-за того, что США направили в регион военный контингент якобы для борьбы с наркокартелями.

По данным газеты Washington Examiner, американские военные уже готовы к началу операции по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут специальная военная операция — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Венесуэлы заявил, что страна не станет колонией США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами