Daily Mail: американка рассказала, что ее избили на дороге, потому что она управляла Tesla

В США избили женщину, потому что она сидела за рулем автомобиля Tesla, пишет Daily Mail.

61-летняя жительница Аризоны Сьюзан стала жертвой дорожного инцидента, который перерос в физическое насилие. Инцидент произошел, когда женщина управляла своим автомобилем Tesla. По ее словам, водитель зеленого автомобиля начал преследовать ее, после чего намеренно подрезал и заблокировал движение.

Согласно показаниям потерпевшей, агрессивный мужчина вышел из машины и начал избивать ее кулаками через открытое окно. В ходе нападения Сьюзан пыталась защититься и укусила мужчину за руку. Инцидент прекратился только после вмешательства пассажира из автомобиля нападавшего, который оттащил агрессора и заставил его уехать с места происшествия.

Полиция подтвердила задержание подозреваемого. Мужчине предъявлены обвинения, и его дело будет рассмотрено в суде в ближайший понедельник. Точные мотивы нападения пока остаются неясными, однако потерпевшая предполагает, что агрессия могла быть связана с тем, что она управляла электромобилем Tesla.

«Я приобрела этот автомобиль просто потому, что мне нравится на нем ездить, а не для того, чтобы делать какие-то заявления», — пояснила Сьюзан.

Ранее во Франции подожгли свыше десяти зарядных станций Tesla.