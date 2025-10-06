В Афганистане заработал интернет

В Афганистане полностью восстановили интернет-соединение. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Кабуле.

«Интернет-соединение было полностью и повсеместно восстановлено еще 1 октября», — говорится в сообщении.

В сентябре миссия ООН в Афганистане призвала Талибан (движение внесено в список террористических организаций) восстановить доступ к интернету по всей стране. В организации заявили, что ограничения доступа к всемирной паутине еще больше подрывают свободу выражения мнений и право на информацию. Работа интернета в стране была восстановлена после почти 48-часового перерыва.

18 сентября широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

Ранее Талибан запретил книги женщин в университетах Афганистана.