Россиянка отдала мошенникам около 47 млн рублей

В Новокузнецке местная жительница отдала аферистам десятки миллионов. Правоохранители задержали злоумышленников, которые помогали мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Согласно материалам дела, в середине сентября с потерпевшей связалась женщина, которая представилась сотрудницей Центробанка РФ и предупредила, что ей будет звонить следователь. После этого потерпевшая общалась с лже-сотрудниками банков, правоохранительных органов — они запугали собеседницу тем, что преступники получили доступ к ее счетам и финансовым документам, а квартиру заложили.

Под давлением звонивших женщина сняла со счетов все накопления, в том числе те, которые достались ей в наследство, и в течение пяти недель передавала их курьерам для перевода на «безопасный счет».

Общая сумма ущерба составила около 47 млн рублей. Полиции стало известно, что новокузнечанка находится под влиянием мошенников, после чего сотрудники МВД связались с ней.

«В ходе работы с потерпевшей полицейские выяснили, что аферисты вынуждают ее продать автомобиль и передать очередную сумму курьеру», — рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские разработали план по поимке курьера мошенников. В итоге они с поличным задержали троих жителей Прокопьевска в возрасте от 36 до 40 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

