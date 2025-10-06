На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилая россиянка отдала мошенникам 14 млн рублей

В Чебоксарах пенсионерка отдала мошенникам 14 млн рублей
Shutterstock

В Чебоксарах 64-летняя местная жительница лишилась миллионов сбережений после общения с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Аферисты связались с пожилой женщиной под предлогом предоставления ей помощи от государства. Поверив в то, что ей полагается поддержка, чебоксарка продиктовала код из СМС для «записи в одно из ведомств для получения услуги».

После этого с ней связался другой аферист, который заявил, что злоумышленники получили доступ к ее «Госуслугам» и оформили доверенность на террориста. В сообщении ей отправили номер телефона «поддержки портала», по которому предложили связаться для устранения возникших проблем.

Женщина сама перезвонила по номеру, который ей дали аферисты. В ходе беседы ее убедили снять со счетов 14 млн рублей и передать их злоумышленникам.

«Банковские работники заподозрили, что женщина находится под влиянием, и всячески старались помочь ей сохранить сбережения. Но преступники так обработали горожанку, что в финансовое учреждение она приехала с родственниками, которым сообщила, что деньги ей нужны на покупку квартиры», — рассказали в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее пара пенсионеров отдала мошенникам 18 млн под предлогам замены почтовых ящиков.

