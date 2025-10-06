На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минсельхозе рассказали о ситуации с сахаром в России

Минсельхоз: потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму
close
Depositphotos

Объем потребления сахара жителями России за последний год увеличился на 500 г и в настоящее время составляет 23 кг при рекомендуемой министерством здравоохранения норме в 8 кг. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

По ее словам, решать эту проблему необходимо комплексно, поскольку в данном случае речь идет об идеологии.

Министр заверила, что решать эту задачу Минздраву и Минпросвещения необходимо совместно, начиная с российских школ.

2 октября Telegram-канал Mash писал, что в России в ближайшие месяцы ожидается значительный рост цен на сахар. По его данным, стоимость килограмма продукта может вырасти примерно на 20% — с нынешних 68 рублей до 81 рубля.

Причиной называют неурожай сахарной свеклы в ключевых регионах-производителях — Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Урожайность в 2025 году снизилась на 25%.

Ранее россиянам на фоне роста цен на сахар посоветовали переходить на стевию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами