В Минсельхозе рассказали о ситуации с сахаром в России

Минсельхоз: потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму

Объем потребления сахара жителями России за последний год увеличился на 500 г и в настоящее время составляет 23 кг при рекомендуемой министерством здравоохранения норме в 8 кг. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

По ее словам, решать эту проблему необходимо комплексно, поскольку в данном случае речь идет об идеологии.

Министр заверила, что решать эту задачу Минздраву и Минпросвещения необходимо совместно, начиная с российских школ.

2 октября Telegram-канал Mash писал, что в России в ближайшие месяцы ожидается значительный рост цен на сахар. По его данным, стоимость килограмма продукта может вырасти примерно на 20% — с нынешних 68 рублей до 81 рубля.

Причиной называют неурожай сахарной свеклы в ключевых регионах-производителях — Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Урожайность в 2025 году снизилась на 25%.

Ранее россиянам на фоне роста цен на сахар посоветовали переходить на стевию.