В центре Петербурга ограничат уличные выступления ради занятий в школе

В Петербурге запретят выступления уличных музыкантов у Думской башни
Александр Демьянчук/ТАСС

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга подготовила проект распоряжения об исключении площадок для уличных выступлений рядом с бывшей городской думой. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь.

По его словам, документ предусматривает исключение двух точек для выступлений — напротив дома 1–3 по Думской улице и рядом с домом 4 со стороны улицы Ломоносова. Эти изменения позволят возобновить полноценную работу музыкальной школы имени Римского-Корсакова, расположенной в здании думы.

Рябоконь отметил, что после его обращения администрация района оперативно пошла навстречу, а проект распоряжения уже направлен на антикоррупционную экспертизу и опубликован на сайте городской администрации.

Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова была основана в 1918 году и является одной из старейших в Петербурге. Учебное заведение стало преемником Бесплатной музыкальной школы, созданной по инициативе Милия Балакирева, и остается единственной государственной школой города, куда принимают учеников без возрастных ограничений.

Ранее голый мужчина прогулялся по российскому городу и попал на видео.

