Суд заочно приговорил к пожизненному организатора покушения на замгубернатора Херсонской области

Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы Павла Савицкого — организатора покушения на заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Об этом сообщил ТАСС.

Как установил суд, в сентябре 2022 года Савицкий поручил иным лицам осуществлять наблюдение за перемещением Булюка «для последующего его подрыва».

В декабре 2022 года Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что покушение было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой. После этого были задержаны несколько подозреваемых. Один из них признал вину.

В июле 2023 года суд признал виновными в покушении Юрия Доманчука и Виталия Скакуна. Их приговорили к 23 и 24 годам колонии соответственно.

Ранее дрон атаковал главу Совета депутатов Новой Каховки.

