Правительство отправило на доработку проект о психологической помощи парам при разводе

Кабмин поручил доработать проект об оказании психологических услуг при разводе
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Кабмин РФ отправил на доработку законопроект об оказании психологической поддержки супругам при разводе в качестве вида примирительных процедур. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на копию отзыва российского Правительства.

«На основании изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе.

Авторы законопроекта предлагают изменить судебный порядок и условия развода для пары, имеющей общих детей, которым еще нет 18 лет. В части обязательного принятия судом мер к примирению таких супругов предлагается закрепить положения об оказании социально-психологических услуг.

В начале августа этого года депутаты Госдумы Ксения Горячева и Георгий Арапов направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять семейного психолога россиянам, решившим подать на развод.

Из обращения следовало, что психолога предлагается предоставлять на период примирения супругов. Также депутаты предложили обеспечить желающих развестись россиян 90% скидку на услуги специалиста. Подобные меры, заявили тогда парламентарии, направлены на повышение качества помощи семьям, столкнувшимся с трудностями.

Ранее в Госдуме госпошлину за развод предложили увеличить в десять раз.

