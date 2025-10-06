Большинство украинцев заявили о политических преследованиях оппозиции

Более половины жителей Украины считают, что власти страны ведут политические преследования в отношении оппозиционных деятелей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование провели с 19 по 28 сентября методом телефонных интервью среди 1 029 совершеннолетних граждан Украины, находившихся на территории страны. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

По данным опроса, 51% респондентов заявили, что случаи преследования оппозиции в Украине распространены в значительной или умеренной степени. Из них 20% уверены, что такие действия властей происходят очень часто, а 31% полагают, что довольно часто. Около 37% опрошенных не видят масштабных преследований или полностью их отрицают, еще 11% затруднились ответить.

Отдельно исследователи отметили отношение граждан к действиям в отношении бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Согласно результатам опроса, 60% респондентов считают, что введение Советом национальной безопасности и обороны санкций против Порошенко в феврале 2024 года было попыткой властей отвлечь внимание общества от ситуации на фронте или ослабить оппозицию накануне переговоров с Россией и возможных выборов.

