На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Большинство украинцев заявили о политических преследованиях оппозиции

КМИС: более 50% украинцев считают, что власти преследуют оппозиционных политиков
true
true
true
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Более половины жителей Украины считают, что власти страны ведут политические преследования в отношении оппозиционных деятелей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование провели с 19 по 28 сентября методом телефонных интервью среди 1 029 совершеннолетних граждан Украины, находившихся на территории страны. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

По данным опроса, 51% респондентов заявили, что случаи преследования оппозиции в Украине распространены в значительной или умеренной степени. Из них 20% уверены, что такие действия властей происходят очень часто, а 31% полагают, что довольно часто. Около 37% опрошенных не видят масштабных преследований или полностью их отрицают, еще 11% затруднились ответить.

Отдельно исследователи отметили отношение граждан к действиям в отношении бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Согласно результатам опроса, 60% респондентов считают, что введение Советом национальной безопасности и обороны санкций против Порошенко в феврале 2024 года было попыткой властей отвлечь внимание общества от ситуации на фронте или ослабить оппозицию накануне переговоров с Россией и возможных выборов.

Ранее экс-президент Игорь Додон заявил о превращении Молдавии в «анти-Россию» по примеру Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами