Соцсети удивило требование пробежать 8 км к кандидату на должность помощника руководителя

Требование пробежать 8 км для вакансии помощника директора рассмешило соцсети
Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/FOTODOM

Соцсети удивило требование к кандидату на должность помощника руководителя, пишет Independent.

Вакансия выглядела стандартно: требовались организованный, ответственный и целеустремленный сотрудник, способный к многозадачности и обладающий «высокой честностью и энергией». Однако одно требование вызвало у пользователей недоумение — кандидат «должен быть в хорошей физической форме и способен пробежать 5–8 км в темпе 12–13 минут за километр».

Этот пункт привлек внимание пользователей соцсетей. Люди начали строить догадки, зачем помощнику директора нужно быть готовым к забегам. Некоторые шутливо предположили, что руководитель просто ищет привлекательного и спортивного ассистента.

«Это, наверное, завуалированный способ убедиться, что кандидат хорошо выглядит», — написал один из комментаторов.

Другие предположили, что требование связано с рабочими привычками начальника.

«Может, он просто бегает 5–10 км и хочет, чтобы помощник сопровождал его, зачитывая письма и отвечая на них на ходу», — прокомментировал другой участник обсуждения.

Ранее в Китае девушка прекратила есть, пить и двигаться после выговора на работе.

