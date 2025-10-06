На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала рабочие способы, которые поднимут настроение осенью

Врач Молчанова: прогулки помогут поднять настроение осенью
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Осенью многие люди сталкиваются с упадком сил и настроения, справиться с хандрой могут помочь прогулки. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова.

«Даже если гулять не хочется, на прогулки выходить обязательно стоит, гулять, дышать, любоваться природой. Стоит начать гулять и настроение хорошее придет, поверьте. К тому же эта физическая нагрузка не требует от нас особой энергии или финансов, а дает нам выделение гормона — эндорфина», — поделилась специалист.

В этот период врач посоветовала чаще проводить время с другими людьми, посещать выставки, лекции, клубы по интересам и мастер-классы, чтобы отвлечься и получить новые впечатления. Кроме того, можно найти время для маленьких радостей — сделать чай с яблоками, обновить гардероб или подобрать аксессуары для прогулок, заключила Молчанова.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова до этого говорила, что тыква, свекла и капуста — самые полезные осенние овощи, которые стоит включить в рацион для укрепления здоровья. Тыква, по ее словам, отличается крайне низкой калорийностью — всего около 22 ккал на 100 г, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты.

Ранее были названы гены, которые связаны с наступлением осенней хандры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами