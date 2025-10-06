Врач назвала рабочие способы, которые поднимут настроение осенью

Осенью многие люди сталкиваются с упадком сил и настроения, справиться с хандрой могут помочь прогулки. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова.

«Даже если гулять не хочется, на прогулки выходить обязательно стоит, гулять, дышать, любоваться природой. Стоит начать гулять и настроение хорошее придет, поверьте. К тому же эта физическая нагрузка не требует от нас особой энергии или финансов, а дает нам выделение гормона — эндорфина», — поделилась специалист.

В этот период врач посоветовала чаще проводить время с другими людьми, посещать выставки, лекции, клубы по интересам и мастер-классы, чтобы отвлечься и получить новые впечатления. Кроме того, можно найти время для маленьких радостей — сделать чай с яблоками, обновить гардероб или подобрать аксессуары для прогулок, заключила Молчанова.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова до этого говорила, что тыква, свекла и капуста — самые полезные осенние овощи, которые стоит включить в рацион для укрепления здоровья. Тыква, по ее словам, отличается крайне низкой калорийностью — всего около 22 ккал на 100 г, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты.

