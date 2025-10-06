На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ сообщили, что группа российских туристов благополучно выехала из Мадагаскара

Посольство РФ: российские туристы благополучно выехали из Мадагаскара
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Группа российских туристов благополучно выехала из Мадагаскара, сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

В посольстве уточнили, что за помощью обратилась только одна группа туристов.

«Обстановка в Антананариву продолжает оставаться непростой: практически ежедневно проходят манифестации с противостоянием с силами правопорядка. Однако большинство продуктовых магазинов, заправок и ресторанов возобновили свою работу», — поделились в дипведомстве.

Информация о пострадавших россиянах в посольство не поступала.

2 октября группа российских туристов обратилась в посольство РФ на Мадагаскаре из-за протестов.

Причиной беспорядков на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Проводя организацию своих действий через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды.

По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10–12 часов в день.

Ранее российским туристам рекомендовали отложить поездку на Мадагаскар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами