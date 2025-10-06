В посольстве РФ сообщили, что группа российских туристов благополучно выехала из Мадагаскара

Группа российских туристов благополучно выехала из Мадагаскара, сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

В посольстве уточнили, что за помощью обратилась только одна группа туристов.

«Обстановка в Антананариву продолжает оставаться непростой: практически ежедневно проходят манифестации с противостоянием с силами правопорядка. Однако большинство продуктовых магазинов, заправок и ресторанов возобновили свою работу», — поделились в дипведомстве.

Информация о пострадавших россиянах в посольство не поступала.

2 октября группа российских туристов обратилась в посольство РФ на Мадагаскаре из-за протестов.

Причиной беспорядков на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Проводя организацию своих действий через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды.

По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10–12 часов в день.

Ранее российским туристам рекомендовали отложить поездку на Мадагаскар.