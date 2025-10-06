В Москве из кардиологической клиники эвакуировали людей

В московской кардиологической клинике имени Чазова объявили эвакуацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, пациентов переместили в подвал. Очевидцы сказали представителям канала, что им неизвестны причины эвакуации.

В МЧС столицы журналистам рассказали, что по этому адресу выехал наряд. Обстоятельства уточняются. В клинике информацию на момент публикации не прокомментировали.

4 сентября в здании Института педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева в Москве пожаловались на едкий запах химикатов. Как писал Telegram-канал Baza, детей в оперативном порядке перевели в другое здание. По неподтвержденной информации, причиной инцидента стала дезинсекция, которая пошла не по плану. О пострадавших не сообщалось. На месте инцидента работали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

До этого Life со ссылкой на SHOT писал, что в Краснодарском крае семеро детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне отеля, четверо пострадавших в реанимации. Инцидент произошел в отеле Morea Family Resort&Spa, в один из дней отдыхавшие в бассейне туристы заметили странный запах аммиака. Туристы покинули бассейн, после чего им стало плохо. У всех, кто находился в воде, появились слабость, рвота и сильный кашель.

Ранее в Кирове несколько человек госпитализировали после отравления парами хлора.