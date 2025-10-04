На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве эвакуировали детей из здания НИКИ Вельтищева из-за едкого запаха

Baza: в Институте педиатрии и детской хирургии в Москве сообщили о едком запахе
Shutterstock/FOTODOM

В здании Института педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева в Москве пожаловались на едкий запах химикатов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родителей пациентов.

По данным канала, детей в оперативном порядке перевели в другое здание. По неподтвержденной информации, причиной инцидента стала плановая дезинсекция, которая пошла не по плану.

По информации журналистов, накануне около 18:00 едкий запах из подвала распространился на палаты второго корпуса. О пострадавших не сообщалось. На месте инцидента работают сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

До этого Life со ссылкой на SHOT писал, что в Краснодарском крае семеро детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне отеля, четверо пострадавших в реанимации.

Инцидент произошел в отеле Morea Family Resort&Spa, в один из дней отдыхавшие в бассейне туристы заметили странный запах аммиака. Туристы покинули бассейн, после чего им стало плохо. У всех, кто находился в воде, появились слабость, рвота и сильный кашель.

Ранее в Кирове несколько человек госпитализировали после отравления парами хлора.

