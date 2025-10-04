В Москве эвакуировали детей из здания НИКИ Вельтищева из-за едкого запаха

Baza: в Институте педиатрии и детской хирургии в Москве сообщили о едком запахе

В здании Института педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева в Москве пожаловались на едкий запах химикатов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родителей пациентов.

По данным канала, детей в оперативном порядке перевели в другое здание. По неподтвержденной информации, причиной инцидента стала плановая дезинсекция, которая пошла не по плану.

По информации журналистов, накануне около 18:00 едкий запах из подвала распространился на палаты второго корпуса. О пострадавших не сообщалось. На месте инцидента работают сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

