Медведь разгромил пасеку в Ярославской области

Жительница Ярославской области пожаловалась на медведя, который разгромил пасеку. Об этом сообщает издание «Сорока».

Инцидент произошел в деревне Ивановское.

«Разоренная медведем пасека встретила в деревне на выходных. Мои мохнатые жужуки горстками валялись в траве. Ульи были разбиты, а рамки я, глотая слезы, собирала в лесу на расстоянии 80-100 метров», — рассказала владелица участка.

По словам женщины, медведь забирал рамки из ульев и убегал есть их в лес, спасаясь от пчел. Собеседница издания отметила, что опасается за детей, которые живут в деревне и свободно ходят друг к другу в гости, а также за собственную безопасность. Она полагает, что зверь будет теперь наведываться к ней на участок.

Яровлавна отметила, что она так расстроилась визитом нежданного гостя, что даже не сделала фотографий погрома.

