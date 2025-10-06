На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведь разгромил пасеку в Ярославской области

В Ярославской области медведь разгромил пасеку
true
true
true
close
Shutterstock

Жительница Ярославской области пожаловалась на медведя, который разгромил пасеку. Об этом сообщает издание «Сорока».

Инцидент произошел в деревне Ивановское.

«Разоренная медведем пасека встретила в деревне на выходных. Мои мохнатые жужуки горстками валялись в траве. Ульи были разбиты, а рамки я, глотая слезы, собирала в лесу на расстоянии 80-100 метров», — рассказала владелица участка.

По словам женщины, медведь забирал рамки из ульев и убегал есть их в лес, спасаясь от пчел. Собеседница издания отметила, что опасается за детей, которые живут в деревне и свободно ходят друг к другу в гости, а также за собственную безопасность. Она полагает, что зверь будет теперь наведываться к ней на участок.

Яровлавна отметила, что она так расстроилась визитом нежданного гостя, что даже не сделала фотографий погрома.

Ранее о погроме на пасеке рассказал пчеловод из Московской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами