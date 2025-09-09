На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье медведь разгромил пасеку

В Подмосковье пчеловод показал, как медведь разгромил ульи
В Подмосковье медведь наведался на пасеку и полакомился медом, разгромив все ульи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».

Инцидент произошел в Дмитровском городском округе, недалеко от деревни Глухово. Последствия визита незваного гостя на пасеку пчеловод снял на камеру. На кадрах видно, что медведь разворошил ульи, вытащил из них рамки с сотами и съел мед.

«Медведь пришел, развалил два улья, все вывернул, и вот здесь, сволочь, все пожрал. Вот здесь бродил. Я не следопыт, хороших следов не видно. Но везде примятости травы от чего-то крупного», — рассказывает пчеловод на записи.

В комментариях к посту местная жительница рассказала, что добровольцы, которые занимаются поисками пропавшего в конце августа грибника, на днях видели следы медведя в районе СНТ «Ново-Карцево». По ее словам, зверь бродил около Рощинской улицы.

Ранее в Челябинске на видео сняли, как медведь наблюдал за авто, оперевшись на отбойник.

