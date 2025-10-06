Россиянку изнасиловали и ограбили по пути на работу

В Ульяновске женщину изнасиловали и ограбили по дороге на работу

В Ульяновске мужчина изнасиловал, а затем ограбил женщину, которая шла на работу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 сентября в Железнодорожном районе. Неизвестный напал на женщину, которая шла на работу. Злоумышленник изнасиловал ее и отнял у жертвы деньги.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 — изнасилование, и ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой. В ходе расследования с места происшествия изъяли вещественные доказательства, в том числе предметы с биологическим материалом подозреваемого. Также были получены видеозаписи с камер, на которые попал подозреваемый.

После генетической экспертизы стражи порядка задержали подозреваемого — оказалось, что он и ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчине предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

