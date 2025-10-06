Аэропорт Сочи восстановил работу по расписанию после снятия временных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Понимаем, что задержки рейсов приносят неудобства пассажирам. Коллектив аэропорта, в текущих условиях, прилагает максимум усилий, чтобы ваше ожидание было максимально комфортным», — сказано в сообщении.

Пассажирам раздали матрасы, пледы и коврики, также работают фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Родителям детей до семи лет предоставили комнаты матери и ребенка.

На текущий момент задержаны вылеты 26 рейсов, добавили в аэропорту. Задержки составляют как минимум два часа. Людей попросили уточнять статус рейса через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на табло аэропорта в терминале, а также бот в Telegram.

До этого в Росавиации сообщили, что в Сочи, Краснодаре и Геленджике сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнялось, ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. В период их действия пять авиарейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы.

