Российская школьница отравилась неизвестными таблетками и попала в реанимацию

В Башкирии девочка попала в реанимацию, отравившись таблетками

В Башкирии 13-летняя девочка отравилась неизвестными таблетками. Об этом сообщает региональный министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в ночь на 6 октября. Школьница получила отравление неизвестными таблетками — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Ребенка с медикаментозным отравлением доставили в медицинское учреждение и поместили в реанимацию.

Состояние девочки на данный момент улучшилось, ее состояние оценивают как средне тяжелое. Ребенка планируют перевести в педиатрическое отделение.

До этого сестры-школьницы из Уфы отравились таблетками и попали в реанимацию. Несовершеннолетних в тяжелом состоянии обнаружили родители, которые вызвали девочкам бригаду скорой медицинской помощи.

Ранее в Ленобласти девушка оказалась в реанимации, отравившись обезболивающим.