В Ленобласти девушка оказалась в реанимации, отравившись обезболивающим

Девушку из Ленобласти госпитализировали после отравления таблетками. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Выборге. По данным портала, 15-летняя школьница попала в медучреждение в тяжелом состоянии, специалисты направили ее в реанимацию.

«Спустя два дня пострадавшую перевели в детскую городскую больницу», – сообщается в публикации.

После инцидента сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Выяснилось, что за некоторое время до произошедшего у пострадавшей заболел живот. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, она выпила больше таблеток, чем рекомендовалось в инструкции.

До этого в Оренбургской области двое детей попали в больницу с отравлением. Пятилетние брат и сестра обнаружили таблетки неизвестного происхождения на прогулке и решили попробовать. Позже мать заметила, что дети вялые и апатичные, поэтому вызвала скорую. Медики оказали детям необходимую помощь.

