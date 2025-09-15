Сестры-школьницы из Уфы отравились таблетками и попали в реанимацию

Mash: в Уфе две школьницы оказались в реанимации, отравившись таблетками

В Уфе две сестры в возрасте 12 и 14 лет отравились таблетками и попали в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел 14 сентября. Родители обнаружили дома двух дочерей в тяжелом состоянии. Выяснилось, что девочки отравились некими таблетками — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавших доставили в отделение реанимации. В настоящее время состояние обеих школьниц оценивается как средне тяжелое.

До этого в Ленобласти девушка оказалась в реанимации, отравившись таблетками. Выяснилось, что перед случившимся у нее заболел живот, и пострадавшая выпила больше обезболивающих таблеток, чем рекомендовалось в инструкции.

Ранее два пятилетних ребенка отравились таблетками, найденными на улице.