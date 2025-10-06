На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, кого больше предпочитают работодатели при найме

Депутат Нилов заявил, что работодатели отдают предпочтение при найме некурящим
Depositphotos

Работодатели при подборе персонала чаще отдают предпочтение соискателям, которые не будут отвлекаться на перекуры в течение рабочего дня. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что при прочих равных показателях — одинаковом уровне образования, компетенций и опыта — работодатель, скорее всего, выберет кандидата без вредной привычки. Это объясняется тем, что некурящие не прерывают рабочий процесс и проявляют большую эффективность нахождения на рабочем месте.

При этом Нилов отметил, что наличие вредной привычки не может становиться поводом для дискриминации соискателей.

HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов до этого рассказал, что соискателям крайне важно четко проанализировать резюме на наличие ключевых слов. Под ними подразумеваются конкретные навыки, технологии, инструменты и обязанности, указанные в описании вакансии.

Ранее экономист Балынин назвал главное нарушение самозанятых.

