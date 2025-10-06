В Госдуме рассказали, кого больше предпочитают работодатели при найме

Работодатели при подборе персонала чаще отдают предпочтение соискателям, которые не будут отвлекаться на перекуры в течение рабочего дня. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что при прочих равных показателях — одинаковом уровне образования, компетенций и опыта — работодатель, скорее всего, выберет кандидата без вредной привычки. Это объясняется тем, что некурящие не прерывают рабочий процесс и проявляют большую эффективность нахождения на рабочем месте.

При этом Нилов отметил, что наличие вредной привычки не может становиться поводом для дискриминации соискателей.

HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов до этого рассказал, что соискателям крайне важно четко проанализировать резюме на наличие ключевых слов. Под ними подразумеваются конкретные навыки, технологии, инструменты и обязанности, указанные в описании вакансии.

