Врач ответил, всегда ли приходится удалять грудь при раке

При обнаружении рака молочной железы пациенткам не всегда удаляют грудь. Об этом в интервью kp.ru рассказал руководитель отдела онкомаммологии, заведующий отделением опухолей молочной железы, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Петровский.

По его словам, почти в 75% случаев недуг выявляется на ранних стадиях, когда удаление всей молочной железы не требуется. В этом случае врачи проводят органосохраняющие операции. Петровский добавил, что зачастую удается избежать и удаления лимфоузлов.

«Мы сегодня не удаляем лимфоузлы более чем в половине случаев, применяем специальные методики их сохранения. Если такой вариант невозможен по медпоказаниям и необходимо удаление (чаще это бывает на при IIb-III стадиях РМЖ), то отек верхней конечности развивается примерно у трети пациенток», — сказал он.

Ученые из Пенсильванского университета до этого говорили, что комбинация лекарств гидроксихлорохина и эверолимуса позволяет уничтожать «спящие» опухолевые клетки — основной провокатор рецидива рака груди.

