Врач назвала тревожные симптомы, которые говорят о проблемах с сердцем

Врач Лузина: одышка может сигнализировать о проблемах с сердцем
Shutterstock

Головные боли, снижение зрения, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног, обмороки и перебои в работе сердца должны насторожить и заставить проверить здоровье сердца. Об этом kp.ru рассказала научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина.

«Проверить здоровье сердца можно и без назначения врача, но надо учитывать тот факт, что для каждого человека есть свои нюансы. Они определятся и полом, и возрастом, и наличием хронических заболеваний, определенных факторов риска и наследственностью», — уточнила эксперт.

По ее словам, тахикардия и приступы учащенного сердцебиения не всегда появляются на фоне проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Лузина добавила, что при появлении тревожных симптомов стоит обратиться к специалисту и пройти кардио-чекап. В особенности это касается тех пациентов, у которых есть хронические заболевания или факторы риска.

Главный кардиолог больницы Танду при Медицинском университете ВВС Китая Ли Янь до этого говорил, что для укрепления сердечно-сосудистой системы важно не только следить за симптомами, но и контролировать ключевые факторы риска.

Ранее эндокринолог назвала опасные для сердца продукты.

