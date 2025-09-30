На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислил рабочие методы укрепления здоровья сердца

Sohu: для здоровья сердца важно контролировать уровень сахара в крови
Shutterstock

Для укрепления сердечно-сосудистой системы важно не только следить за симптомами, но и контролировать ключевые факторы риска. Об этом сообщил главный кардиолог больницы Танду при Медицинском университете ВВС Китая Ли Янь, его слова приводит китайское издание Sohu.

По словам врача, проблемы с сердцем могут проявляться не только чувством стеснения и болью в груди, но и менее очевидными признаками — например, болью в животе или в зубах. Эксперт также отметил, что сердечно-сосудистые заболевания стремительно «молодеют», и предупредил о необходимости ранней профилактики.

В числе самых эффективных методов укрепления здоровья сердца Ли Янь назвал отказ от курения, контроль уровня сахара в крови, повышение физической активности и коррекцию рациона.

«Особенно важно ограничить потребление соли, жиров и сахара. Также негативно влияют на сердце хронический стресс и чрезмерное употребление алкоголя», — рассказал врач.

Кардиолог подчеркнул, что, несмотря на наличие неизменяемых факторов риска — таких как возраст или генетика, — отказ от вредных привычек и образ жизни с умеренной нагрузкой могут значительно снизить риск развития серьезных заболеваний.

Ранее ученые раскрыли 10 необычных фактов о сердце.

