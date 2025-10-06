На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве в понедельник прогнозируется небольшой дождь

Гидрометцентр: в Москве ожидается небольшой дождь и +14°C
close
Alexander Zemlianichenko/AP

6 октября в столице России ожидается облачная погода, небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +14°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в понедельник в Москве будет +12...+14°C. В ночь на 7 октября температура может понизиться до +7°C. Ветер ожидается южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм.

В Московской области прогнозируется +9...+14°C. В ночь на вторник температура может опуститься до +4°C.

До этого Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что 6 октября в российской столице ожидается дождь, поэтому при управлении автотранспортом следует соблюдать осторожность.

Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. По возможности следует пользоваться общественным транспортом.

1 октября в Москве был побит рекорд атмосферного давления с 1975 года: барометры показали 763,9 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что предыдущий рекорд для этого дня держался почти 50 лет.

Ранее синоптик спрогнозировал снег после волны тепла в Московской области.

