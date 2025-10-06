Юрист объяснил, когда работодатель может запретить соцсети на работе

Хаминский предупредил о дисциплинарных взысканиях за чтение новостей на работе

Работодатель имеет право запретить сотрудникам использовать социальные сети и мессенджеры в рабочее время, если это не входит в их трудовые обязанности. Об этом в беседе с RT сообщил юрист Александр Хаминский.

Как пояснил эксперт, рабочее время предназначено исключительно для исполнения трудовых обязанностей, прописанных в договоре.

«Чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем. Исключение тут может быть только для SMM-менеджеров», — подчеркнул Хаминский.

По словам юриста, конкретные положения о запрете использования соцсетей устанавливаются локальными нормативными актами. При нарушении таких правил работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. Однако увольнение возможно лишь в крайних случаях, когда сотрудник ранее уже привлекался к ответственности за аналогичный проступок.

