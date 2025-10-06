На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поджигатели администрации в Бакале планировали новые атаки и вербовку боевиков

Поджигатели администрации в Челябинской области планировали новые атаки
Depositphotos

Осужденные за поджог здания администрации в башкирском Бакале Роман Насрыев и Алексей Нуриев планировали новые атаки и создание вооруженного отряда численностью до 200 человек. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, в личной переписке фигуранты обсуждали не только вербовку сторонников, но и принуждение людей к участию в своей деятельности под угрозой расстрела. Помимо этого, Насрыев и Нуриев планировали ведение «информационной войны» и «борьбы в подполье», интересовались партизанской тактикой и оружием, а также готовили новые «удары».

В октябре 2022 года мужчины разбили камнем окно на первом этаже городской администрации и забросили внутрь два коктейля Молотова. В результате в помещении возник пожар. Однако огню не дал распространиться сторож, охранявший здание, он потушил его за несколько минут. В инциденте никто не пострадал.

Ранее на юге Англии неизвестные подожгли мечеть.

