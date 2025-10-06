На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В полиции Чикаго приказали не реагировать на инцидент с нападением на федеральных агентов

true
true
true
close
Shutterstock

Шеф полиции Чикаго приказал своим подчиненным не реагировать на инцидент с нападением протестующих против иммиграционной политики на федеральных агентов. Об этом, ссылаясь на переданное по внутренней полицейской связи распоряжение, сообщает телеканал Fox News.

В соответствии с ним городская полиция не должна оказывать никакой помощи подвергшимся атаке агентам федеральных правоохранительных органов США.

В свою очередь, полицейское управление Чикаго опровергло это сообщение, заявив, что сотрудники полиции находились на месте происшествия, обеспечивая безопасность и документируя инцидент.

Нападение на федеральных правоохранителей произошло во время антимигрантского рейда в Чикаго. Федеральных агентов заблокировали 10 автомобилей, которые затем протаранили их транспортные средства. При этом один из нападавших имел при себе автоматическое оружие.

5 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в штат Иллинойс.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.

