Пропавших на Курилах туристов нашли живыми. Их эвакуировал вертолет МЧС

Сотрудники МЧС спасли на Курилах пропавших туристок и их гида

На острове Итуруп нашли живыми туристическую группу, пропавшую во время восхождения на вулкан Баранского. Десять человек, среди них девять женщин и гид, двое суток искали спасатели и вертолет МЧС. Туристов вывезли в Курильск, угрозы их жизни нет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все 10 человек туристической группы, пропавшей на курильском острове Итуруп, найдены живыми, сообщили в пресс-службе администрации Курильского муниципального округа.

Сейчас туристы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильске. В ведомстве уточнили, что никто из участников группы не нуждается в медицинской помощи.

23 августа незарегистрированная туристическая группа из десяти человек — девяти женщин и мужчины-гида — совершала восхождение на вулкан Баранского. После спуска связь с ними прервалась, и они не вернулись в назначенное время. Сообщение о пропаже поступило в администрацию района, что стало поводом для начала поисково-спасательной операции.

Вулкан Баранского считается одной из самых популярных точек на Итурупе. Его высота — 1132 метра, а маршрут к вершине известен панорамными видами и термальными источниками. Но погода здесь может резко меняться буквально за часы, из-за чего идти по тропе становится сложно и легко потерять ориентир.

Ход поисковой операции

Уже утром 24 августа в район вулкана выдвинулись спасатели, сотрудники полиции, представители администрации, а также военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи. В операции было задействовано свыше 30 человек и восемь единиц техники.

Поискам мешали туман, дождь и плохая видимость. Радиус прочесывания территории составлял порядка семи километров, но следов туристов обнаружить не удалось.

Ночью 25 августа на поиски направили вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту. Авиация позволила обследовать труднодоступные участки маршрута. Одновременно наземные группы продолжали движение к вершине вулкана, однако в первые часы поисков их усилия оказались безрезультатными.

Утром того же дня спасателям удалось выйти на след пропавших и обнаружить всех десятерых живыми. Туристов подняли на борт вертолета МЧС и эвакуировали в Курильск. По словам главы Курильского муниципального округа Константина Истомина, их жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное. Медики осмотрят путешественников и при необходимости окажут помощь.

«Мог увести группу в чащу»: 10 туристов пропали на Курилах Туристическая группа пропала при восхождении на вулкан Баранского на южнокурильском острове... 24 августа 13:51

В Telegram-канале Истомин опубликовал видео с гидом группы, который пояснил, что туристы отклонились от маршрута и сбились с тропы. Глава округа подчеркнул, что спасатели сработали максимально оперативно, несмотря на сложные погодные условия.

«Повернули налево, потом снова направо, но в итоге каким-то образом ушли в сторону Тихого океана», — рассказал он. Для группы организовали горячее питание и временное размещение на базе гостиницы.

Региональные следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Группа отправилась в поход без официальной регистрации, а сопровождавшие не ориентировались в маршруте, из-за чего туристы могли заблудиться и задержаться с возвращением.