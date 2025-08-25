Пропавших на Курилах туристов нашли живыми. Их эвакуировал вертолет МЧС

Все 10 человек туристической группы, пропавшей на курильском острове Итуруп, найдены живыми, сообщили в пресс-службе администрации Курильского муниципального округа.
Сейчас туристы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильске. В ведомстве уточнили, что никто из участников группы не нуждается в медицинской помощи.
23 августа незарегистрированная туристическая группа из десяти человек — девяти женщин и мужчины-гида — совершала восхождение на вулкан Баранского. После спуска связь с ними прервалась, и они не вернулись в назначенное время. Сообщение о пропаже поступило в администрацию района, что стало поводом для начала поисково-спасательной операции.
Вулкан Баранского считается одной из самых популярных точек на Итурупе. Его высота — 1132 метра, а маршрут к вершине известен панорамными видами и термальными источниками. Но погода здесь может резко меняться буквально за часы, из-за чего идти по тропе становится сложно и легко потерять ориентир.
Ход поисковой операции
Уже утром 24 августа в район вулкана выдвинулись спасатели, сотрудники полиции, представители администрации, а также военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи. В операции было задействовано свыше 30 человек и восемь единиц техники.
Поискам мешали туман, дождь и плохая видимость. Радиус прочесывания территории составлял порядка семи километров, но следов туристов обнаружить не удалось.
Ночью 25 августа на поиски направили вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту. Авиация позволила обследовать труднодоступные участки маршрута. Одновременно наземные группы продолжали движение к вершине вулкана, однако в первые часы поисков их усилия оказались безрезультатными.
Утром того же дня спасателям удалось выйти на след пропавших и обнаружить всех десятерых живыми. Туристов подняли на борт вертолета МЧС и эвакуировали в Курильск. По словам главы Курильского муниципального округа Константина Истомина, их жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное. Медики осмотрят путешественников и при необходимости окажут помощь.
В Telegram-канале Истомин опубликовал видео с гидом группы, который пояснил, что туристы отклонились от маршрута и сбились с тропы. Глава округа подчеркнул, что спасатели сработали максимально оперативно, несмотря на сложные погодные условия.
«Повернули налево, потом снова направо, но в итоге каким-то образом ушли в сторону Тихого океана», — рассказал он. Для группы организовали горячее питание и временное размещение на базе гостиницы.
Региональные следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Группа отправилась в поход без официальной регистрации, а сопровождавшие не ориентировались в маршруте, из-за чего туристы могли заблудиться и задержаться с возвращением.