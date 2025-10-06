Россиянам рассказали, в каких отраслях чаще всего берут на работу новичков без опыта

HR-эксперт Пак: без опыта на работу чаще всего берут в сферах IT и продаж

Сегодня все больше компаний готовы принимать сотрудников без опыта и предоставлять им обучение с нуля. Эта тенденция обусловлена острым дефицитом кадров во многих отраслях. Чтобы справиться с ним, работодатели активно приглашают новичков, предлагая бесплатное обучение и перспективы быстрого карьерного роста. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

«В первую очередь это заметно в IT-сфере, которая уже несколько лет лидирует по числу вакансий для специалистов без опыта. Здесь можно начать карьеру, например, в разработке программного обеспечения, тестировании, технической поддержке или анализе данных. Быстрые темпы развития технологий и престиж отрасли стимулировали появление множества обучающих курсов, которые позволяют быстро освоить необходимые навыки. Однако в текущем году наблюдается некоторое снижение спроса на IT-специалистов, что частично связано с активным притоком в отрасль молодых кадров последние несколько лет», — объяснила эксперт.

Значительные возможности для новичков открываются и в сфере продаж и клиентского сервиса, например, в розничной торговле, банках, страховых компаниях, онлайн-сервисах.

«На начальном этапе можно устроиться менеджером по продажам, оператором кол-центра или консультантом. Компании предоставляют готовые скрипты, проводят тренинги и обучают работе с продуктами. Важно учитывать, что общий доход напрямую зависит от бонусов и процентов с продаж, а фиксированная часть нередко оказывается относительно небольшой», — рассказала Пак.

Быстрый карьерный старт возможен и в складской логистике, особенно на фоне бурного роста электронной коммерции.

«Профессии кладовщика, комплектовщика заказов, стикеровщика и диспетчера остаются востребованными. В этой отрасли хорошо развиты охрана труда и система наставничества. В отличие от офиса, где переработки часто не фиксируются, здесь все регламентировано: сотрудники работают строго по графику, помимо обеденного времени, есть дополнительные перерывы на отдых в течение дня, а все сверхурочные часы строго оплачиваются. К каждому новичку прикрепляется наставник, который помогает освоиться и получить необходимые знания и навыки. Программа обучения зависит от специфики хранимой продукции. Например, работа на фармацевтическом складе, требующая соблюдения температурных режимов и стандартов качества, сложнее, но и более престижна и высокооплачиваема. Здесь есть возможности быстрого карьерного роста до старшего смены, специалиста по работе с WMS (системой управления складом) и логиста», — отметила эксперт.

По словам Пак, новичкам открыты рабочие профессии и сфера услуг. Старение профильных специалистов и дефицит кадров вынуждают предприятия и сервисные компании организовывать обучение непосредственно на рабочих местах. Операторы станков с ЧПУ, слесари, электромонтеры и мастера по ремонту — эти и другие специальности доступны без опыта работы при условии предварительной профессиональной подготовки.

«Помимо кадрового голода, стоит отметить и другие причины, по которым компании нанимают новичков. Во-первых, обучение и развитие собственных сотрудников часто оказывается быстрее и выгоднее, чем поиск готовых специалистов на рынке труда. Во-вторых, сотрудники, прошедшие внутрикорпоративное обучение, как правило, более лояльны и демонстрируют большую приверженность к организации. Наконец, молодые специалисты привносят свежие идеи, гибкость и оперативно осваивают новые технологии и методы работы», — резюмировала специалист.

