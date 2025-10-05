На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Черного лебедя по кличке Мистер Терминатор вышлют из города за агрессивность

Independent: в Британии выселили агрессивного черного лебедя из городского парка
true
true
true
close
Hostile Swan of Stratford Upon Avon

В Стратфорде-на-Эйвоне (Великобритания) из городского парка выселили черного лебедя по кличке Мистер Терминатор после того, как он проявил агрессию по отношению к местным лебедям. Об этом сообщает газета Independent.

Мистера Терминатора изловил смотритель за лебедями Сирил Беннис 30 сентября. В настоящее время решается вопрос о его переводе в Центр водоплавающих птиц Долиш в Девоне, передает издание.

По словам Бенниса, птица необычного окраса появилась в городском парке девять месяцев назад. Черные лебеди не водятся в Британии, поэтому особь сразу привлекла внимание отдыхающих. Со слов Бенниса, Мистер Терминатор стал чуть ли не популярнее, чем Уильям Шекспир, родившийся в Стратфорде-на-Эйвоне.

В то же время, издание уточняет, что лебедь стал систематически нападать на местных лебедей-шипунов. Он захватывал их территории и отбивал самок у мужских особей. Однажды Беннис застал Мистера Терминатора за тем, как он топил другого лебедя. Это стало последней каплей для смотрителя, и он принял решение о «депортации».

Ранее в Великобритании на берег выбросило огромного морского червя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами