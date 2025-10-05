Черного лебедя по кличке Мистер Терминатор вышлют из города за агрессивность

В Стратфорде-на-Эйвоне (Великобритания) из городского парка выселили черного лебедя по кличке Мистер Терминатор после того, как он проявил агрессию по отношению к местным лебедям. Об этом сообщает газета Independent.

Мистера Терминатора изловил смотритель за лебедями Сирил Беннис 30 сентября. В настоящее время решается вопрос о его переводе в Центр водоплавающих птиц Долиш в Девоне, передает издание.

По словам Бенниса, птица необычного окраса появилась в городском парке девять месяцев назад. Черные лебеди не водятся в Британии, поэтому особь сразу привлекла внимание отдыхающих. Со слов Бенниса, Мистер Терминатор стал чуть ли не популярнее, чем Уильям Шекспир, родившийся в Стратфорде-на-Эйвоне.

В то же время, издание уточняет, что лебедь стал систематически нападать на местных лебедей-шипунов. Он захватывал их территории и отбивал самок у мужских особей. Однажды Беннис застал Мистера Терминатора за тем, как он топил другого лебедя. Это стало последней каплей для смотрителя, и он принял решение о «депортации».

