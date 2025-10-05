На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британская полиция получит новые полномочия для ограничения протестных акций

Глава МВД Британии Махмуд: полиции расширят полномочия для ограничения протестов
Британские полицейские получат новые полномочия для ограничения акций протеста. Об этом телеканалу Sky News сообщила глава британского МВД Шабана Махмуд.

По ее словам, изменения, которые предполагается внести в закон об общественном порядке, включают ограничение по времени, в течение которого могут проводиться митинги, а также по месту их проведения. Как пояснила чиновница, ей стало ясно, что в законодательстве есть пробел, а ограничительная практика непоследовательна.

«Поэтому я немедленно приму меры, чтобы исправить ситуацию, а также пересмотрю наше широкое законодательство о протестах, чтобы убедиться, что полномочия полиции соответствуют масштабам стоящих перед нами задач», — добавила Махмуд.

Издание отмечает, что согласно планам министра, британские силовики получат право приказывать демонстрантам перенести мероприятие в другое место, если акции проводятся в одних и тех же местах несколько недель подряд. В случае отказа подчиниться требованию, полиция получит право произвести задержание.

Ранее на юге Англии неизвестные подожгли мечеть.

