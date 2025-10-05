Сгоревший в результате ударов логистический центр во Львове попал на видео

Появились кадры, на которых показан сгоревший в результате ударов логистический комплекс Sparrow Park во Львове. Видео распространил Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, что складской терминал был полностью уничтожен огнем. Комплекс использовался для обработки военных грузов, поступавших из Европы.

Вооруженные силы России в ночь на 5 октября атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Молдавии обвинила Россию в «военных преступлениях».