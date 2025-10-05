В Самаре у статуи рыцаря в доспехах пропала рука со свитком «Живя живи»

В Самаре статуя рыцаря в доспехах осталась без руки и свитка

В Самаре пропала скульптура на пересечении улиц Ленинградской и Водников. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара с огоньком».

Статуя изображает рыцаря в полном боевом облачении. В одной руке он держит свиток с надписью «Живя живи», а другой опирается на меч. На фото из города видно, что теперь у фигуры нет не только этих атрибутов, но и левой руки до локтя.

Арт-объект был установлен в 1990-х по инициативе местного бизнесмена Геннадия Звягина. Над ним возвышается свод с инициалами предпринимателя, датами «1996 — 2001», перекрещенными мечами и геральдическим щитом. Статуя не имеет особой историко-культурной ценности, но привлекает горожан и туристов.

В прошлом мае в городе Чайковском Пермского края украли мини-скульптуру Феи Драже, незадолго до этого установленную в честь композитора Петра Чайковского. Помимо героини балета «Щелкунчик», в Чайковском есть мини-скульптуры героям разных произведений композитора — например, Мышиного короля и Ундины. Они появились в городе в честь 185-летия со дня рождения Чайковского.

Ранее полиция спустя почти 40 лет случайно нашла бюст с могилы лидера The Doors.