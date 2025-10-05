В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные меры ввели в аэропорту Нижнего Новгорода.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

