Общественным деятелям во Франции «в шутку» отправили бомбы по почте

Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей

Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей, передает Ici.

Радио сообщает, что их обнаружили, когда бомба в одной из них взорвалась в машине у сотрудника почты в коммуне Ла-Рош-Шале. Две другие тоже содержали взрывчатку, но не сдетонировали. Их нашли в местном почтовом отделении после первого взрыва.

По словам источника Ici, посылки не угрожали жизни людей, но адресаты могли получить травмы. В результате случившегося никто не пострадал. В полиции считают инцидент не терактом, а «плохой шуткой».

В материале отмечается, что первая посылка предназначалась известному депутату парламента, а остальные — комику и журналисту. Правоохранители начали расследование, но пока никого не задержали.

