На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Общественным деятелям во Франции «в шутку» отправили бомбы по почте

Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей, передает Ici.

Радио сообщает, что их обнаружили, когда бомба в одной из них взорвалась в машине у сотрудника почты в коммуне Ла-Рош-Шале. Две другие тоже содержали взрывчатку, но не сдетонировали. Их нашли в местном почтовом отделении после первого взрыва.

По словам источника Ici, посылки не угрожали жизни людей, но адресаты могли получить травмы. В результате случившегося никто не пострадал. В полиции считают инцидент не терактом, а «плохой шуткой».

В материале отмечается, что первая посылка предназначалась известному депутату парламента, а остальные — комику и журналисту. Правоохранители начали расследование, но пока никого не задержали.

В конце сентября в немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера. Инцидент произошел в районе авиабазы вскоре после вылета борта.

По данным издания, пилоты заметили вспышку и услышали громкий хлопок, однако самолет не был задет. В район происшествия направили военных и полицию, но задержать подозреваемых не удалось.

Ранее агент СБУ отправила код для бомбы в иконе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами