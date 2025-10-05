Путин раскрыл, за счет чего Россия решает самые сложные задачи

Президент России Владимир Путин в видеообращении с поздравлением педагогов с Днем учителя назвал высокое качество образования залогом технологического лидерства страны.

Политик пояснил, что хорошее образование помогает решать самые сложные задачи и добиваться превосходства в науке и технологиях.

«Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег», — сказал глава государства.

Он призвал сделать интересные методики доступными на всей территории РФ и отметил, что большую роль при этом играют конкурсы профессионального мастерства, в том числе всероссийский.

В поздравлении российский лидер поблагодарил учителей за «непростой, ответственный и благородный» труд. По словам главы государства, силы и энергия учителей помогают детям и подросткам получать знания, необходимые в современном мире, и чувствовать себя уверенно во взрослой жизни.

