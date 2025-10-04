На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгороде изменят план работы аварийных бригад на фоне атак дронов

В Белгороде скорректируют план работы аварийных бригад после атак ВСУ
true
true
true
close
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

После оценки последствий атаки ВСУ на Белгород, региональные власти разработают усиленный план действий для аварийных служб. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Анализ последствий атаки ВСУ на Белгород показал необходимость внесения определенных корректировок. Мы разработаем план дополнительных мероприятий», — сообщил Гладков.

Он также упомянул, что на совещании обсуждался вопрос резервного энергоснабжения частных домовладений.

«Владельцам частных домов рекомендуется самостоятельно приобретать генераторы для индивидуального использования. Многие жители уже сделали это», — отметил губернатор.

Гладков подчеркнул, что наиболее сложная ситуация наблюдается в многоквартирных домах. В настоящее время налаживается взаимодействие между энергетиками, представителями здравоохранения, образования, МЧС, муниципальными властями и правительством области.

«Это должно позволить нам оперативно улучшить существующую схему, исходя из уже имеющегося опыта», -— заключил глава региона.

Ранее 18 белгородцев попали в больницу после атак ВСУ.

