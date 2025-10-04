В Белгороде изменят план работы аварийных бригад на фоне атак дронов

В Белгороде скорректируют план работы аварийных бригад после атак ВСУ

После оценки последствий атаки ВСУ на Белгород, региональные власти разработают усиленный план действий для аварийных служб. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Анализ последствий атаки ВСУ на Белгород показал необходимость внесения определенных корректировок. Мы разработаем план дополнительных мероприятий», — сообщил Гладков.

Он также упомянул, что на совещании обсуждался вопрос резервного энергоснабжения частных домовладений.

«Владельцам частных домов рекомендуется самостоятельно приобретать генераторы для индивидуального использования. Многие жители уже сделали это», — отметил губернатор.

Гладков подчеркнул, что наиболее сложная ситуация наблюдается в многоквартирных домах. В настоящее время налаживается взаимодействие между энергетиками, представителями здравоохранения, образования, МЧС, муниципальными властями и правительством области.

«Это должно позволить нам оперативно улучшить существующую схему, исходя из уже имеющегося опыта», -— заключил глава региона.

Ранее 18 белгородцев попали в больницу после атак ВСУ.