В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в административном здании

МЧС: ликвидировано открытое горение на месте пожара в Нижегородской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание удалось локализовать на площади в 875 квадратных метров. К тушению огня привлечены более 50 сотрудников и 15 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Сегодня пожар произошел в рабочем поселке Большое Мурашкино в здании на улице Свободы, 67А, где находится магазин Fix Price. Сообщалось, что огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами, пламя перекинулось на кровлю. Спасатели предупреждали об угрозе распространения огня на соседнее строение — Большемурашкинскую детскую школу искусств.

2 октября в Челябинской области в поселке Чурилово загорелся двухэтажный мебельный цех. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. Три человека самостоятельно эвакуировались из здания. При этом никто не пострадал.

Ранее в Омске загорелся завод по производству атрибутики для похорон.