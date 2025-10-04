Пара учителей пыталась избавиться от четвертого ребенка, чтобы не лишиться работы

В Индии пара учителей бросила ребенка в лесу, чтобы не потерять работу

Супруги из Индии пытались избавиться от своего ребенка из-за законов, запрещающих иметь более трех детей. Об этом сообщает Tribune India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш, в семье учителей начальных классов, у которых уже есть трое детей в возрасте восьми, шести и четырех лет.

О попытке избавиться от новорожденного ребенка стало известно после того, как случайный прохожий услышал плач ребенка в лесу. Он сразу позвонил в полицию, в результате пострадавшего удалось спасти.

«Младенца доставили в местный медицинский центр для оказания первой помощи, а затем направили в районную больницу для дальнейшего лечения», – сообщается в публикации.

Позже супругов задержали. Они пояснили, что после рождения четвертого ребенка боялись, что лишатся работы. Отец признался, что сам оставил сына под камнем в лесу.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, родителей арестовали.

