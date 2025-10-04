На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пара учителей пыталась избавиться от четвертого ребенка, чтобы не лишиться работы

В Индии пара учителей бросила ребенка в лесу, чтобы не потерять работу
true
true
true
close
Shutterstock

Супруги из Индии пытались избавиться от своего ребенка из-за законов, запрещающих иметь более трех детей. Об этом сообщает Tribune India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш, в семье учителей начальных классов, у которых уже есть трое детей в возрасте восьми, шести и четырех лет.

О попытке избавиться от новорожденного ребенка стало известно после того, как случайный прохожий услышал плач ребенка в лесу. Он сразу позвонил в полицию, в результате пострадавшего удалось спасти.

«Младенца доставили в местный медицинский центр для оказания первой помощи, а затем направили в районную больницу для дальнейшего лечения», – сообщается в публикации.

Позже супругов задержали. Они пояснили, что после рождения четвертого ребенка боялись, что лишатся работы. Отец признался, что сам оставил сына под камнем в лесу.
По факту инцидента возбудили уголовное дело, родителей арестовали.

Ранее в Приморье пьяная девушка забрала чужого ребенка и ушла с ним гулять.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами