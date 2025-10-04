На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье пьяная девушка забрала чужого ребенка и ушла с ним гулять

В Большом Камне девушка отправилась на прогулку с чужим ребенком
true
true
true
close
Telegram-канал «Amur Mash»

Жительница Приморья попала под проверку после распития алкоголя с 19-летней подругой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем сотрудники правоохранительных органов узнали после публикаций в соцсетях. На кадрах заметно, как девушка, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, ходит по улице с младенцем на руках. По данным Telegram-канала Amur Mash, каких-либо травм девочка, находясь при девушке, не получила.

Как рассказала сама девушка в беседе с правоохранителями, накануне она выпивала с матерью ребенка.

«Утром, пока мать ребенка спала, ее приятельница взяла девочку и вышла с ней на прогулку», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего полицейские провели проверку, по ее результатам в отношении матери девочки составили протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее годовалый мальчик отравился крысиным ядом, когда мать отвлеклась.

