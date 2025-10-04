На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспатент зарегистрировал товарный знак The Polo Lauren Company

The Polo Lauren Company зарегистрировала в Роспатенте товарный знак
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) произвела регистрацию товарного знака «Polo», принадлежащего американской компании The Polo Lauren Company. Об этом пишет ТАСС.

Согласно данным Роспатента, заявка на регистрацию данного товарного знака поступила из Нью-Йорка 28 февраля 2025 года. Срок действия исключительных прав на товарный знак составит десять лет, начиная с даты подачи заявки.

Товарный знак зарегистрирован в рамках класса № 3 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающего широкий спектр косметических и туалетных продуктов немедицинского назначения.

Polo Ralph Lauren – это бренд одежды, основанный американским дизайнером Ральфом Лореном в 1968 году. Начиная с 1983 года, компания значительно расширила свой ассортимент, включив в него предметы интерьера, такие как декоративные элементы, подушки, постельное белье, банные принадлежности, мебель и даже лакокрасочные материалы. В дальнейшем «Ральф Лорен Корпорейшн» продолжила диверсифицировать свою деятельность, освоив производство часов, ресторанный бизнес и онлайн-торговлю.

Ранее Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex.

