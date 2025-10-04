В Челябинской области загорелся птичник

МЧС РФ: в Магнитогорске загорелся птичник на 1200 квадратных метрах

Огонь охватил птичник в Магнитогорске в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что загорелась кровля.

«Людей и птицы внутри здания не было», — подчеркивается в заявлении.

На место происшествия прибыли 32 сотрудника экстренных служб и восемь единиц техники. К текущему моменту им удалось локализовать пожар на площади 1200 квадратных метров.

«Создано два боевых участка. Забор воды организован от пожарного водоема, расположенного на территории комплекса», — добавили в МЧС.

Там уточнили, что пожар не угрожает соседним зданиям. Никто из людей не пострадал.

4 октября в рабочем поселке Большое Мурашкино, расположенном в Нижегородской области, загорелось административное здание. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В строении обрушились перекрытия между цокольными и первым этажами, а пламя перекинулось на кровлю. Предварительно, никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия спасатели предупредили об угрозе распространения огня на соседнее здание — детскую школу искусств.

Ранее во Владивостоке произошел пожар у колеса обозрения.